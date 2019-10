Prüfer bescheinigt hervorragende Arbeit

Gute Weiterbildungsangebote, eine hohe Kundenzufriedenheit, systematische und gut geplante Aufgaben und Abläufe – eine hervorragende Arbeit bescheinigt die DEKRA Certifikation GmbH erneut der Volkshochschule (VHS) Dülmen – Haltern am See – Havixbeck. Diese erhielt nun bereits zum dritten Mal eine entsprechende ISO-Zertifizierung, die bescheinigt, dass das Managementsystem den Anforderungen der international anerkannten Norm entspricht.

„Wir freuen uns sehr über diese Rezertifizierung“, betont VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen . „Ziel des Verfahrens und unserer Arbeit ist es, die Qualität unserer Produkte und Leistungen kontinuierlich zu verbessern und an den Erwartungen unserer Kunden zu orientieren.“

Alle drei Jahre werden Führungsprozesse und Arbeitsabläufe umfassend geprüft, erklärt die VHS in einer Pressemitteilung. Dreieinhalb Tage lang war Auditor Dirk Becker von der DEKRA an allen drei Standorten unterwegs. Er inspizierte Unterrichts- und Beratungsräume, um Lage, Beschaffenheit und Ausstattung zu begutachten und befragte Esther Joy Dohmen und die Qualitätsbeauftragte Dr. Saskia Jogler zu Themen wie Managementbewertung, Zielen, Chancen und Risiken sowie Verantwortlichkeiten und Verbesserungsprozessen. Zudem testete Becker verschiedene Abläufe und interviewte die pädagogischen und die Verwaltungsmitarbeiterinnen zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen, zum Umgang mit Reklamationen und vielem mehr.

Die Rezertifizierung ist auch Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln. Erstmals wurde der VHS in diesem Jahr von der DEKRA die Trägerzulassung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erteilt. Sie berechtigt die VHS an den Standorten Dülmen und Haltern am See zu bestimmten, gesetzlich festgelegten Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Bildungsgutschein können sich auf diese Weise die Gebühren für eine solche Maßnahme zu 100 Prozent erstatten lassen.

Im kommenden Jahr wird die DEKRA in einem sogenannten Überwachungsaudit prüfen, ob die Abläufe immer noch so reibungslos laufen wie zurzeit. Nach drei Jahren findet erneut ein Rezertifizierungs-Audit statt.