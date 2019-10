Ein außergewöhnliches Wochenende liegt hinter dem Sinfonischen Blasorchester Havixbeck. Denn beim diesjährigen Landesorchesterwettbewerb NRW durften die Musikerinnen und Musiker in der historischen Stadthalle Wuppertal spielen, die für ihre großartige Architektur und Atmosphäre bekannt ist.

Bei der „Olympiade der Amateurmusik“, zu der zahlreiche Laienensembles unterschiedlichster Kategorien gekommen waren, stellte sich das Orchester einer mehrköpfigen Fachjury. Unter der Leitung von Dirk Annema präsentierte das Sinfonische Blasorchester seine zwei Wettbewerbsbeiträge mit großer Spielfreude. Dabei erzeugten die Havixbecker Musiker Gänsehautmomente beim begeisterten Publikum.

Mit vielen Eindrücken und dem Prädikat „mit gutem Erfolg teilgenommen“ im Gepäck, sind die 65 Musikerinnen und Musiker inzwischen wieder heimgekehrt und haben schon das nächste musikalische Projekt vor die Brust genommen. Die Kirchenkonzerte werden am 1. Dezember (Sonntag) in der Liebfrauen-Überwasserkirche in Münster sowie am 8. Dezember (Sonntag) in der St.-Johannes-Kirche in Lette aufgeführt. In der Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck ist das Sinfonische Blasorchester schließlich am 11. Januar kommenden Jahres (Samstag) zu hören. In diesen Konzerten werden dann unter anderem auch die in Wuppertal vorgetragenen Wettbewerbsstücke „Luces Y Sombras“ von Ferrer Ferran und „Pro Partia Mori“ von Tom Hondeghem auf dem Programm stehen.