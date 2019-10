An den beiden Ständen, die die Studierenden der in Coesfeld ansässigen Fachschule für Wirtschaft des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs auf dem Havixbecker Wochenmarkt und an den Märkten auf dem Blick aufgebaut hatten, war richtig was los. Die Havixbeckerinnen und Havixbecker nutzten die Möglichkeit, an der Befragung zum Projekt „Umweltfreundliches Havixbeck - Imagegewinn durch nachhaltiges Handeln“ teilzunehmen und beantworteten die Fragen der Studierenden gerne. Gefragt wurde zum Beispiel, was man in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit in Havixbeck wahrnimmt, oder auch, was man sich für die Zukunft zu diesem Thema wünscht. Aber auch speziell zum Wochenmarkt und zum Einkaufsverhalten wurden Fragen gestellt.

In Kooperation mit der Gemeinde Havixbeck und Marketing Havixbeck e.V. wollen die jungen Leute das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringen und zur Bewusstseinsbildung beitragen. Ziel ist es, dass der CO-Fußabdruck eines jeden Einzelnen so klein wie möglich wird, dass Ressourcen geschont werden und dass im besten Fall eine ganzheitliche Verhaltensänderung hin zu einer verantwortlichen Lebensweise befördert wird.

Die Befragung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Über die Facebook-Seite der Gemeinde wie auch die von Marketing Havixbeck kann man noch online daran teilnehmen. Darauf haben Andrea Böcker von der Gemeindeverwaltung und Birgit Lenter von Marketing Havixbeck auf Nachfrage hingewiesen.

Die Studierenden werden nach den Herbstferien die Auswertung der Fragebögen vornehmen und auf deren Basis Umsetzungsvorschläge entwickeln. Das Kooperationsprojekt soll dann bis Ende Januar 2020 in eine Imagekampagne münden, in deren Rahmen sich die Havixbecker zu einem umweltschonenden Verhalten verpflichten können.