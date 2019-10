Premiere im Museumscafé „Café Arte “: Am Sonntag (20. Oktober) bereichert ein Musiker-Duo das Kulturprogramm im Sandstein-Museum. Uwe Königsfeld (E-Piano) und Dr. Klaus Große Kracht (Jazzgitarre, Saxofon) spielen für die Besucher des Museumscafés ab 14.30 Uhr Swing-Standards und Jazz-Balladen. Königsfeld und Große Kracht spielen seit vielen Jahren an verschiedenen Orten im Münsterland klassische und moderne Jazzmusik und begeistern auf ihre individuelle Art und Weise die Zuhörer.

Dr. Klaus Große Kracht spielt Jazzgitarre und Saxofon. Foto: First Take

„First Take“ ist in Anlehnung an das berühmte MP-Studio in Villingen (Schwarzwald) benannt, in dem Jazzpianisten wie Oscar Peterson Aufnahmen gemacht haben nach der Devise „First Take – und das muss es sein.“ Veranstalter ist das Kulturforum Arte e.V. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Wiederaufforstung der Wälder im Westmünsterland wird gebeten.