Ob im Secondhandshop, im Turmantiquariat, beim Orchester Da Capo oder beim Bürgerbusverein: In allen Bereichen in Stift Tilbeck sind Menschen ehrenamtlich aktiv. Auch in den zahlreichen Gruppen in Münster, Havixbeck, Nottuln, Billerbeck und Senden sind viele helfende Hände zu finden, die Menschen mit Handicap unterstützen.

Um diesen engagierten Personen zu danken, organisiert der Ehrenamtskoordinator Reinhard Nieweler einmal im Jahr einen Dankeschön-Nachmittag und begrüßte jetzt dort gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Kronenfeld als Gastgeber die Gäste. Fast 50 Ehrenamtliche waren der Einladung in die Tilbecker Werkstätten gefolgt und genossen den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und mit musikalischer Begleitung der Tilbecker Musikgruppe unter der Leitung von Ludwina Wilken.

Als kleines Dankeschön erhielten die Anwesenden eine Tilbecker Stofftasche, die mit leckeren Pralinen gefüllt war. Für mittlerweile zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurde Ursula Wandtke geehrt. Sie unterstützt das Team des Secondhandshops und freute sich über einen Präsentkorb aus dem Café am Turm.

Auch Thomas Kronenfeld ließ es sich nicht nehmen, seinen Dank auszusprechen und zeigte sich begeistert über so viel Engagement und Herzblut: „Viele Projekte sind ohne Ihren ehrenamtlichen Einsatz gar nicht möglich und verstärken das ohnehin schon bunte Leben und die Vielfalt in Tilbeck sowie in den ausgelagerten Wohngruppen.“

Die Stift Tilbeck GmbH ist immer wieder auf der Suche nach Ehrenamtlichen, auch für Ein-Tages-Projekte, wie etwa beim Tilbecker Adventsmarkt am 30. November (Samstag). Interessierte können sich bei Reinhard Nieweler, ✆ 0 25 07/9 81-3 71 in der Stift Tilbeck GmbH melden.