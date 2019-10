„Ich hoffe, dass das Programm, das wir Ihnen jetzt bieten werden, genau das Richtige für Sie ist und ein wenig gute Laune verbreitet“, eröffnete der Saxofonist Manfred Wordtmann am frühen Freitagabend das erste Konzert im Rahmen der „Musik zur Marktzeit“ nach der Sommerpause. Der Organisator der Reihe trat zusammen mit Heiner Kleinjohann (Klavier), Jürgen Knautz (Bass) und Wolfgang Ekholt (Schlagzeug) in der Evangelischen Kirche auf und stellte, wie der Name des Programms verkündete, „Band News“ vor.

Tatsächlich neu waren die einzelnen Stücke nicht, dafür bekamen die Zuhörer aber eine bunte Mischung aus Jazzmusik von 1947 bis 1985 und mit „Air Force“ sogar eine Eigenkomposition von Manfred Wordtmann aus dem Jahr 2007 geboten.

Wie im Jazz und Blues üblich bewiesen die Musiker ihre Fertigkeiten nicht nur im Zusammenspiel, sondern auch in unzähligen Solopassagen, in denen sie improvisierten. Egal ob mitreißende Schlagzeugrhythmen, eine „groovy bassline“, harmonische Klavierbegleitung oder kreative Melodien am Saxofon: Das Publikum erhielt viele Anlässe, um auch schon während der Stücke begeistert Applaus zu spenden.

Eine Gemeinsamkeit, die sich durch das gesamte Programm zog, war der eingängige und fröhliche Charakter der Stücke, die zum Mitwippen einluden. Somit bewirkte die Musik genau, was die Band sich erhofft hatte: ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer und eine halbe Stunde gute Laune in ihren Alltag zu bringen.