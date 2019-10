Der 51-Jährige hatte sein häusliches Umfeld mit einem Auto am Samstagmittag verlassen. Seitdem wurde er vermisst. Den Wagen sichtete ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr im Ortsbereich Havixbeck und informierte die Polizei. Die Suche nach dem Mann konnte eingestellt werden, er "ist wohlbehalten zu seiner Familie zurück", so die Polizei.