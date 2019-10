Doch der Bauausschuss des Kirchenvorstandes wollte die Neugierigen nicht hängen lassen und beantwortete spontan offene Fragen zum Sanierungsprojekt. Derzeit wird noch an der Außenhaut gearbeitet, da bei einer vorangegangenen Renovierung eine nicht ausreichend wetterbeständige Farbe beim Anstrich verwendet worden sei. Vor dem Wintereinbruch sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wusste Klaus Gottschling , stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, zu berichten.

Im Anschluss soll der Innenumbau, für den es noch kein festes Startdatum gibt, in Angriff genommen werden. Dafür sammelt der Ortsausschuss noch Ideen, um zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. „Da muss man natürlich auch das Denkmalamt berücksichtigen. Man kann nicht alle Ideen, die man vielleicht gern umgesetzt haben möchte und die wünschenswert sind, umsetzen, weil es halt entsprechende Vorgaben gibt“, mahnte Maria Lohmann, Vorsitzende des Pfarreirates. Man sei allerdings für alles offen.

So kam aus den Reihen der Wunsch nach einer Versammlungsstätte. Vielleicht könne man auch das Kirchencafé fest in das Gotteshaus integrieren. Die Idee eines multifunktionalen Gebäudes stand im Raum, da in Zukunft die volle Größe des Kirchenschiffes nicht mehr für Gottesdienste gebraucht würde. Auch Bedenken wurden geäußert, denn das Gebet dürfe nicht vergessen werden. Die Stiftskirche sei nun einmal ein Gotteshaus. „Ganz wichtig ist, dass jeder, der sich überhaupt Gedanken macht zu diesem Ganzen, auch Gehör finden soll. Und wenn man das hört, man nicht gleich sagt: Das will ich nicht“, regte Georg Thier an, darüber nachzudenken, was sich nicht doch alles ins Konzept einbringen ließe.

Dr. Michael Schäfers , Mitglied des Bauausschusses sowie des Ortsausschusses, gab weitere Einblicke in die Umbaumaßnahmen. Zunächst müsse auch im Innenraum der Putz komplett entfernt werden, um zu erkennen, wie massiv die Schäden durch eingedrungenes Wasser seien. Im nächsten Schritt gehe es um konkrete Planungen auch im Rahmen einer eventuellen Verschiebung des Altarraumes sowie einer speziellen Lichtinstallation, die auch Vorbeifahrende anlocken soll, und auch die Verwendung von Teilen der alten Bänke. „Das ist eine Idee, alte Elemente mit aufzunehmen, nicht alles neu zu machen und sie in dem neuen Bau zu nutzen“, ging Dr. Michael Schäfers auf bereits vorhandene Überlegungen ein.

Bei der einen oder anderen weiteren Tasse Kaffee konnten Ideen zum Projekt ausgetauscht werden. Auch in Erinnerungen schwelgte die Runde. „Hier ist alles schon geändert worden. Es gibt also kaum einen Fixpunkt hier. Das war auch einmal ganz anders geplant“, so Schäfers mit einem Blick auf die Historie der Hohenholter Kirche. „Es ist eben eine Stiftskirche“, pflichtete Klaus Gottschling mit einem Augenzwinkern hinzu.