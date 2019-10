Alle, die am Samstag (26. November) zwischen 11 und 16 Uhr mit der Grabpflege beschäftigt sind oder den Friedhof besuchen, lädt der Caritas-Ausschuss der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg auf einen Kaffee oder Tee und Plätzchen ein. „Wir möchten den Menschen etwas Wärmendes anbieten“, erklärt Pastoralreferent Jens König-Upmeyer .

Erstmals führt der Caritas-Ausschuss diese Aktion durch. Abwechselnd werden die sechs Ausschussmitglieder den kleinen Stand an der Friedhofskapelle betreuen. „Wir wollen mit den Menschen in Kontakt kommen und die Möglichkeit zum Gespräch geben“, so Jens König-Upmeyer. Caritas richte sich an alle Menschen, die in Not geraten sind. Dazu gehöre auch, Trauernden zur Seite zu stehen.

„Es ist ein offenes, unkompliziertes Angebot, dass sich an alle Menschen richtet“, lädt der Pastoralreferent zur Begegnung ein. Mitgebracht hat er die Idee aus seinem vorherigen Dienstort im niedersächsischen Damme. „Wir haben dort gute Erfahrungen gemacht, die Aktion läuft bereits seit drei Jahren“, berichtet Jens König-Upmeyer. Und warum sollte dies in Havixbeck nicht ähnlich gelingen.