Pilger liegen sich in den Armen

Die Wahl der beiden Havixbecker fiel auf den 120 Kilometer langen Camino Inglés mit Startpunkt im galizischen Ferrol. „Sein abwechslungsreiches Streckenprofil sollten wir im Laufe der Wanderung ordentlich zu spüren bekommen“, berichtet die Pilgerin. Mit dem selbst gesteckten Ziel, 20 Kilometer pro Tag zurückzulegen, hatten die Geschwister die Route in sechs Etappen unterteilt. Ohne jedoch zu wissen, was der erste Tag bringt, legten sie schon optimistische 30 Kilometer zurück, auch wenn die Füße brannten und die Schultern von den acht Kilogramm schweren Rucksäcken schmerzten. „Wir waren uns also einig, ab sofort von Tag zu Tag zu planen und alles spontan auf uns zukommen zu lassen.“

Die zahlreichen Stelen, gekennzeichnet mit der blau-gelben Jakobsmuschel als Symbol des Pilgerweges, motivierten täglich aufs Neue. Die eingravierten, sinkenden Kilometerzahlen und aufliegende Kieselsteine mit der Bedeutung „Ich war hier!“ zeigten den richtigen Weg nach Santiago de Compostela.

Die spanische Kultur, die Landschaft, verwunschene Ortschaften und duftender Eukalyptus in den Wäldern sorgten bei den beiden Havixbeckern für Wohlbefinden. „Durch unsere Sprachkenntnisse bereiteten uns auch die Gespräche auf Spanisch mit den Gastgebern in den Unterkünften und den Restaurants viel Freude. Da kam es durchaus mal vor, dass wir beide beim Frühstück den ein oder anderen spanischen Satz miteinander wechselten“, erklärt Sophia Klossok .

Um gestärkt in den Tag zu starten, suchten die beiden Pilger täglich einen Supermarkt auf und statteten sich mit Wasser und Proviant aus. Zu Beginn der Reise hatten sie noch Bedenken, was die Verfügbarkeit der Plätze in den Pilgerunterkünften betraf. Jedoch erwies sich die Sorge als unbegründet. Durch ihre spontane Etappenplanung entschieden sie sich am vierten Tag für die Übernachtung in einer kleinen Herberge und waren erstaunlicherweise die einzigen Gäste.

„Die letzten 15 Kilometer ließen uns das Ziel spüren, die Etappe verging schnell“, beschreiben die Geschwister ihre Ankunft in Santiago de Compostela. „Die Besiedelung nahm zu, wir liefen auf asphaltierten Straßen und die Wege anderer Jakobspilger kreuzten sich mit dem unseren. Man war beinahe aufgeregt, andererseits aber auch nachdenklich. Je näher wir der Altstadt kamen, desto mehr war jeder von uns mit den Gedanken bei sich. Durch kleine Gassen führte der Weg zum Platz vor die große Kathedrale, auf welchem sich schließlich zahlreiche Ankömmlinge tummelten und sich in die Arme fielen. Unsere Erleichterung und Freude war riesig. Wir genossen bei gutem Wetter den Anblick der imposanten Kathedrale und den aller Pilger, die sich freuten, ihren Weg geschafft zu haben.“

Bei zwei Tagen Aufenthalt in Santiago de Compostela blieb genügend Zeit, um die Urkunden im Pilgerbüro abzuholen und die Reise dokumentieren zu lassen. Außerdem nutzten die Havixbecker die Möglichkeit, den Jakobsweg perfekt abzuschließen: Die Reise bis zum „Ende der Welt“ nach Fisterra im Westen an der Atlantikküste. Dorthin ging es allerdings mit dem Bus.

„Glücklich blicken wir auf eine Reise zurück, von der wir lange erzählen und uns erinnern können. Es konnte sich jeder mit sich und seinen Gedanken beschäftigen, wir waren aber dennoch nicht allein unterwegs. Eine wertvolle Erfahrung für uns als Geschwister“, ziehen Sophia und Jonathan Klossok ein Fazit.