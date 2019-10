Frisches Mittagessen und viel Platz

Viele junge Familien mit kleinen Kindern leben in der Baumberge-Gemeinde oder ziehen gerne in den familienfreundlichen Ort. Dies hat der zweite Bauabschnitt im Wohngebiet „Habichtsbach II“ wieder gezeigt. Etliche jüngere Paare haben kein Grundstück bekommen und warten nun auf das nächste Baugebiet.

Die Verantwortlichen im Gemeinderat haben die richtige Entscheidung getroffen und für „Habichtsbach II“ die Einrichtung einer weiteren Kindertagesstätte beschlossen. Getreu dem Havixbecker-Motto „Kurze Beine – kurze Wege“ ist eine Vier-Gruppen-Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt entstanden, die Anfang August in Betrieb ging. Die Kita hat den Namen „Plaggenesch“. Die AWO benennt ihre Kitas immer nach der Straßenbezeichnung.

„Wir fühlen uns in dem Neubau richtig wohl und sind gut gestartet“, berichtet Kita-Leiterin Elke Pelster . Alles neu, alles super ausgestattet. Drinnen wie draußen sehr viel Platz. „Das hebt die Stimmung und alle sind voll dabei“, so Pelster. 63 Jungen und Mädchen besuchen derzeit die Kita. Für 70 Kinder ist Platz vorhanden. Einige Vorschulkinder würden noch spontan aufgenommen. Für das nächste Kindergartenjahr seien die Plätze aber alle schon so gut wie vergeben. In zwei Gruppen werden Kinder unter drei Jahren betreut, in den anderen beiden Gruppen die über Dreijährigen.

Die Kinder werden erzieherisch wie auch mit einigen Mahlzeiten versorgt. Ein komplettes Frühstück bekommen die Kleinen dort alle. Keiner muss was mitbringen. „Wir möchten ein gesundes Frühstück für alle Kinder erreichen. Dafür steht auch die AWO“, so die Leiterin. Nichts Süßes aus der Plastikfolie. Für das Mittagessen hat die Kita eine eigene Köchin sowie eine Hauswirtschaftskraft eingestellt. Auch dies sei Standard bei der AWO. „Wer die Höchstzahl von 45 Stunden für sein Kind bucht, der erhält das ganze Wohlfühlpaket. Dazu gehören Obst und Gemüse auch am Nachmittag.“ Die Einrichtung ist täglich von 7 bis 16.30 Uhr an fünf Tagen geöffnet. Ein Mittagsruhe gehört in den Schlafräumen obligatorisch dazu.

Ökotrophologin Margret Krug (l.) sorgt täglich für ein gesundes Essen. Darüber freut sich auch Kita-Leiterin Elke Pelster. Foto: Klaus de Carné

Für die Zukunft hat sich das Erzieherteam noch einiges für die Gruppen „Zwerge“, „Wichtel“, „Kobolde“ und „Trolle“ vorgenommen. Mit der nahe gelegenen Kita „Tabaluga“ sollen gemeinsam Aktionen durchgeführt werden. In der derzeitigen Findungsphase sucht die Kita auch einen Schwerpunkt, der ein besonderes Konzept benötigt. „Ich persönlich halte Tiere in einer Kindertagesstätte für sinnvoll“, weiß Leiterin Elke Pelster aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie kann sich einen speziell ausgebildeten Kita-Hund sehr gut vorstellen.

Für eine erweiterte Integrationsarbeit müsste noch eine ausgebildete Kraft dazukommen. Selbst für körperbehinderte Kinder sei die auf zwei Etagen untergebrachte Einrichtung vorbereitet. Ein Fahrstuhl gehört zur Ausstattung. „Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und muss genau geplant sein“, so Pelster, die sich auf die Zukunft freut.