Im September gewann Annemarie Berlin mit einem Foto aus Myanmar einen der Hauptpreise eines internationalen Fotowettbewerbs (wir berichteten). Auf Initiative des Vereins „KulturGUT Havixbeck“ zeigt sie am 8. November (Freitag) ihre neuesten Bilder aus dem Südwesten Chinas, einer Provinz voller mystischer Schönheit. „Yunnan – das andere China“ hat die Fotografin ihren Reisebericht überschrieben.

Yunnan liegt im Südwesten Chinas und grenzt im Süden an Myanmar, Laos, Vietnam und im Nordwesten an Tibet. Die Nähe zu diesen Ländern hat auch die Kultur in Yunnan beeinflusst und zu kultureller Vielfalt beigetragen.

36 verschiedene ethnische Minderheiten leben dort und haben bis heute ihre Eigenheiten und Traditionen weitgehend bewahrt. Yunnan ist eine wilde Gegend, die geprägt ist durch schneebedeckte Berge, tiefe Schluchten und viele Flüsse. Es ist etwa so groß wie Deutschland und die Niederlande zusammen. In Yunnan lassen sich beinahe alle Klimazonen der Erde an einem Ort erleben.

Der Vortrag beginnt am 8. November (Freitag) um 19.30 im Haus Sudhues. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung wird organisiert vom Verein „KulturGUT Havixbeck“ in der Reihe „Reiseberichte aus aller Welt“.