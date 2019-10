Fast drei Viertel der in Havixbeck lebenden Erwerbstätigen pendeln zu ihrer Arbeitsstelle in eine andere Stadt oder Gemeinde. Laut der Pendlerberechnung von IT.NRW als Statistisches Landesamt für das Jahr 2018 haben von den 6356 Erwerbstägigen 4620 ihre Arbeitsstelle jenseits der Gemeindegrenze. Damit liegt die Auspendlerquote der Gemeinde Havixbeck bei 72,7 Prozent. 1736 Havixbecker arbeiten in ihrem Wohnort.

Im Vergleich der 396 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen liegt Havixbeck bezogen auf die höchste Auspendlerquote auf Rang 93. Die meisten Berufspendler (2686) haben ihren Arbeitsplatz in Münster. Auf den nächsten Positionen folgen Nottuln (230), Coesfeld (191), Billerbeck (138), Senden (110) und Altenberge (101).

Die Einpendlerquote der Gemeinde Havixbeck liegt bei 55,7 Prozent, im Landesvergleich Rang 199. Von den 3920 Erwerbstätigen kommen 2184 aus anderen Städten und Gemeinden in den Ort. Die Mehrzahl der einpendelnden Erwerbstätigen kommt aus Münster (645). Nottuln (369 Berufspendler), Billerbeck (242), Senden (122), Coesfeld (118) und Dülmen (118) folgen auf den nächsten Rängen.

Das Statistische Landesamt berücksichtigt bei der Berechnung der Pendlerströme alle Erwerbstätigen unabhängig vom Umfang ihrer Tätigkeit. Dazu gehören die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die geringfügig Beschäftigen, die Beamten und die Selbstständigen. Gegenüber den Pendlerströmen der Vorjahre gab es für Havixbeck nur geringfügige Veränderungen.

Auf der Homepage von IT.NRW können die Pendlerverflechtungen zwischen den Städten und Gemeinden abgerufen werden. Nach verschiedenen Merkmalen lassen die Werte sich aufgliedern. Auf einer Karte werden die Pendlerströme grafisch dargestellt.