Die Bewohner der Wohngruppen aus Münster trafen sich zur Vollversammlung im Foyer der Bezirksregierung im Stift Tilbeck . Eingeladen hatte der Bewohnerbeirat Münster, dessen Aufgabe es ist, die Interessen der Bewohner gegenüber der Geschäftsleitung zu vertreten.

Die Bewohnerbeiräte der Stift Tilbeck GmbH sind ein Instrument der Teilhabe. Sie haben eine beratende Funktion. Auf der Vollversammlung berichtete der Bewohnerbeirat über seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. „Die Mitbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner wird im Stift Tilbeck stetig gefördert, denn uns ist es wichtig, dass jeder gleichberechtigt seine Meinung äußern kann“, erklärt Markus Heisel, Mitarbeiter im Stift Tilbeck.

Die Forderung nach freiem WLAN in allen Wohngruppen war eines der Themen, welches den Bewohnern besonders am Herzen liegt. Ferner berichteten die Beiräte über eine Informationsveranstaltung zum Bundesteilhabegesetz, welche sie in Münster besucht hatten.

Die Umstellungen, die das neue Gesetz mit sich bringt, werden gerade Schritt für Schritt im Stift Tilbeck umgesetzt. Da alle Anwesenden davon betroffen sind, war das Interesse entsprechend groß, heißt es in einer Pressemitteilung des Stiftes.

Die „Tilbecker Teilhabeberatung“ ist ein neues Gremium, das geschaffen wurde, um den Veränderungsprozess zu begleiten. Stellvertretend für das Team der ‚Teilhabeberatung stellten Olaf Beer und Katja Heerd die Arbeit der neuen Berater anhand einer Präsentation in leichter Sprache vor.