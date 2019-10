Bürgermeister Klaus Gromöller hat frühzeitig erklärt, dass er nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung steht. Damit macht er den Weg frei. Die vier im Rat vertretenden Parteien schmieden derweil ihre Pläne und sind schon nahe an geeigneten Kandidaten dran. Das ist auch gut so! Es ist kein Geheimnis, dass Bürgermeister und Politik in all den Jahren nicht besonders fruchtbar zusammengearbeitet haben. Der parteilose Bürgermeister hat sich schwer getan, mit der Kommunalpolitik ins Geschäft zu kommen. Projekte wurden zu lange diskutiert und in die Jahre gezogen. Ein Beispiel dafür ist der zweite Bauabschnitt „Wohnpark Habichtsbach“.

Das Desaster bei der Erweiterung des Sandstein-Museums haben viele Bürger noch nicht vergessen. Ein überdimensionierter Umbau hat die Menschen auf den Plan gerufen und einen Ratsbürgerentscheid auf den Weg gebracht. Das Maß war voll und die Havixbecker haben das Heft selber in die Hand genommen. In diesem Fall haben Rathaus und Politik völlig versagt und das Ergebnis präsentiert bekommen.

Aber nur zu meckern, hilft dem Ort nicht weiter. Jeder kann sich in den politischen Gremien aktiv beteiligen. Dies wird immer wichtiger, um die Demokratie stark zu machen. Eintreten für Werte und die Gestaltung seines eigenen Lebensraums, dafür kann jedermann etwas Zeit aufbringen. Wer Havixbeck in die Zukunft bringen will, sollte jetzt aktiv werden.