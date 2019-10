Die Premiere am letzten Sonntag war gelungen. Am morgigen Sonntag (27. Oktober) ist schon die nächste Auflage der Kaffeehausmusik im „Café Arte “ im Sandstein-Museum. Beginn ist um 14.30 Uhr. Drei Musiker – Uwe Königsfeld (E-Piano), Klaus Große Kracht (Saxofon) und Manfred Rotering (Drums) – spielen jazzige Baladen und Melodien.

Die Formation „First Take“ spielt des öfteren an verschiedenen Orten im Münsterland klassische und moderne Jazzmusik und nimmt ihre Zuhörer auf eine unterhaltsame musikalische Zeitreise mit. Der Name „First Take“ stammt aus der Zeit des berühmten MP Studios in Villingen. Viele namhafte Jazzpianisten wie Oscar Peterson nahmen dort ihre Musik auf nach der Devise: „First Take und das muss es sein.“

Das Kulturforum ARTE e.V. möchte die Kaffeehausmusik regelmäßig in den Räumen des Museumscafés ermöglichen. Gesucht werden dafür junge Musiker, die vor Publikum im Café Arte verschiedene musikalische Stile zu Gehör bringen möchten. Die an dem Projekt interessierten jungen Musiker können sich direkt beim Cafébetreiber Witold Wylezol im Museumscafé informieren.