Die Katholische Frauengemeinschaft ( kfd ) Havixbeck veranstaltet wieder einen Damenkleidermarkt am 9. November (Samstag) von 18 bis 21 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ). Modische, saubere, gut erhaltene Damen-Kleidungsstücke, Abendmode, Brautmode, Karnevalskostüme, Umstandsmode sowie Tücher, Handtaschen, Schuhe, Schmuck und weitere Accessoires werden von über 100 Anbietern verkauft. Zum Anprobieren stehen vier Umkleidekabinen und eine Sammelkabine zur Verfügung.

„Dies alles hilft nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern kommt auch einem guten Zweck zugute“, so die Organisatorinnen. Die kfd behält 20 Prozent des Verkaufspreises ein und spendet den Erlös für einen sozialen Zweck. Den Preis bestimmen die Verkäufer selbst. Für verloren gehende Kleidung könne nicht gehaftet werden.

Wer entsprechende Kleidung und oder Accessoires zum Verkauf zur Verfügung stellen möchte, hat an folgenden Terminen die Möglichkeit, sich eine Nummer sowie Schilder abzuholen: 28. Oktober (Montag) von 18 bis 20 Uhr, 1. November (Freitag) von 16 bis 18 Uhr und 4. November (Montag) von 18 bis 20 Uhr, jeweils im Torhaus am Kirchplatz. Pro Anbieter werden 40 Wäscheschilder und unbegrenzt zusätzliche für Accessoires herausgegeben. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Vergabe der Nummern.

In den Vorjahren holten sich immer mehr Anbieter Verkaufsnummern und immer mehr Ware wurde gebracht, die sortiert und verteilt werden musste. Daher sucht das Kleidermarkt-Team Frauen, die Lust haben, ehrenamtlich mitzuwirken. Interessierte können sich bei Helga Krake, ✆ 02507/ 27 16, Sandra Sommerfeld, ✆ 0 25 07/ 98 36 63, per E-Mail an info@kfd-havixbeck.de oder persönlich an den Terminen im Torhaus melden.

Die Kleidung wird am Tag des Kleidermarktes am 9. November (Samstag) von 12.30 bis 13.30 Uhr im AFG-Forum entgegengenommen. Nicht verkaufte Ware sowie das Geld nehmen die Verkäufer am 10. November (Sonntag) um 12.30 Uhr entgegen.