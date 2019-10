Scheich überrascht Bürgermeister

Den turbulenten Alltag im Rathaus, besonders in der Amtsstube des Bürgermeisters, bringt die Laienspielschar Hohenholte auf ihre bekannt humorvolle Weise auf die Bühne. „So een Tyrann“ heißt das neue Stück der Theatergruppe, das am 17. November (Sonntag) Premiere feiert. Danach stehen noch drei weitere Aufführungen der plattdeutschen Komödie auf dem Spielplan.

Seit den Sommerferien laufen die Proben. Regelmäßig treffen sich die Darsteller im Pfarrheim in Hohenholte, um die Texte zu lernen und Szenen einzustudieren. Dabei kommt die Gruppe ohne einen Regisseur aus, der Abläufe nach seinen Vorstellungen streng vorgibt. Stattdessen korrigieren sich die Männer und Frauen gegenseitig und entwickeln das Geschehen auf der Bühne gemeinsam.

Die Komödie „So een Tyrann“ stammt aus den Federn von Bernd Gombold und Heino Buerhoop. Ins Mönsterlänner Platt hat Maria Außendorf die Dialoge übertragen. „Das Stück hat gleich allen Spielern gut gefallen“, berichtet Clemens-August Baumeister am Rande der Probe am Donnerstagabend im Gespräch mit unserer Zeitung. Wichtig ist der Laienspielschar, keine alte Klamotte aufzuführen, sondern etwas Zeitgemäßes. „Unser neues Stück kann durchaus in der heutigen Zeit passieren“, findet Baumeister.

Um das Publikum neugierig zu machen, verrät die Laienspielschar nur so viel zum Inhalt: Bürgermeister Albert Babel führt im Rathaus ein strenges Regiment. Gegenüber Ehefrau Erna und seiner einzigen Tochter Lisa führt er sich auf wie ein richtiger Tyrann. Als er von seiner Putzfrau Rosalinde erfährt, dass Lisa ein Verhältnis mit dem Sohn des Bürgermeisters aus dem Nachbarortes hat, gibt es großen Ärger.

Dank der neuen Sprechanlage, die Albert nicht richtig bedienen kann, hört Lisa im Büro nebenan, dass ihr Vater bei einem Arbeitseinsatz in Saudi-Arabien ein munteres Leben führte und mit der Haremsdame Laila unvergessliche Erlebnisse hatte. Mit diesem Wissen möchte Lisa ihrem Vater eine Lektion in Sachen „Liebe” erteilen und dreht damit den Spieß um. Sie lässt kurzerhand den Scheich Abdullah ei Sabbel „einfliegen”.

„Es entwickelt sich eine originelle Orient-Geschichte, bei der es viel zu lachen gibt“, verspricht Clemens-August Baumeister. Drei Frauen und vier Männer verkörpern die Rollen in dem Dreiakter. Ihr Debüt als Darstellerin bei der Laienspielschar Hohenholte hat Anna Besseling, die in der Rolle der Putzfrau Rosalinde zu sehen ist.

„We een gueden Dag häbben will, de mot sik een maken!“, meint die Laienspielschar und lädt deshalb zum Besuch der Aufführungen ein. Gespielt wird im Gertrud-Teigelkemper-Saal des Stiftes Tilbeck in Havixbeck. Die Premiere ist am 17. November (Sonntag) um 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen zum Preis von 12 Euro.

Die weiteren Termine: 24. November (Sonntag) um 18 Uhr, 30. November (Samstag) um 19.30 Uhr, zur Einstimmung bietet sich zuvorder Besuch des Tilbecker Adventsmarkts an, sowie 1. Dezember (Sonntag) um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder.