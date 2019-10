Die dort erlebte Gastfreundschaft gibt das Thema des ökumenischen Taizé-Gottesdienstes vor, zu dem die beiden Kirchengemeinden am Donnerstag (31. Oktober) um 19 Uhr einladen, und zwar in diesem Jahr in die evangelische Kirche.

Es ist mittlerweile Tradition, am Abend des Reformationstages , der zugleich der Vorabend zum Fest Allerheiligen ist, diesen Gottesdienst in ökumenischer Verbundenheit zu feiern. „In diesem Brückenschlag können wir ein sichtbares Zeichen der Einheit setzen. Denn gerade Taizé steht für ökumenische Gastfreundschaft und für die sichtbare Einheit der Kirche“ – so der ökumenische Arbeitskreis, der diesen Gottesdienst vorbereitet. „Die Gastfreundschaft ist ein Tor für das Vertrauen, wodurch Verständnis und Frieden ermöglicht werden.“

So sind alle Menschen eingeladen, die ein Zeichen für Frieden, Gemeinschaft und Ökumene setzen wollen, miteinander einen stimmungsvollen Gottesdienst zu feiern: Im Singen der Taizé-Lieder, zum Teil in anderen Sprachen. Im Hören auf biblische Texte in verschiedenen Sprachen. In der Stille und im Gebet. Schließlich werden die Kerzen, die die Gottesdienstbesucher entzünden, die Kirche in ein besonderes Licht tauchen und ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit sein. Der Gottesdienst eignet sich nicht nur, aber in besonderer Weise auch für jüngere Menschen, so die Organisatoren.