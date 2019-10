Verführerischer Plätzchenduft, besinnliche Weihnachtsmusik und ein funkelndes Lichtermeer – die Messe „Winterträume“ Messe zeigt vom 8. bis 10. November (Freitag bis Sonntag) die neuesten Trends und lädt zum vorweihnachtlichen Bummeln vor der Kulisse der Burg Hülshoff ein.

An drei Tagen präsentieren über 100 Aussteller Wohnaccessoires, alles für Feinschmecker, Basteleien und Kreatives, Kleidung, Beauty- und Wellnessprodukte. Neben inspirierenden und ansprechenden Verkaufsständen, werden die Besucher mit einem besonderen Rahmenprogramm und Live-Musik unterhalten. Ein Erlebnisausflug für die ganze Familie, so die niederländischen Organisatoren.

Das gesamte Burggelände wird mit kunstvollen Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Neben den bereits beleuchteten Zelten, gehören auch die Wege, Bäume, Wassergraben und die Burg selbst zum Lichtermeer. Am Freitag um 19 Uhr findet außerdem erstmals ein Sankt-Martins-Umzug statt, zu dem Kinder bis 16 Jahre ihre selbst gebastelten Laternen mitbringen können und freien Eintritt zur Messe erhalten.

Bei vielen Ausstellern geht es um das Thema „Licht“: funkelnde Kugellampen, Feuerstelen und Lichtsäulen aus den verschiedensten Materialien. Die Lampen sind meist in kompletter Eigenarbeit hergestellt und spiegeln die Liebe fürs Detail der Aussteller wieder.

Rustikale Eichenmöbel in modernem Gewand und frische Einrichtungsinspirationen finden die Besucher bei niederländischen Ausstellern. Kissen, Decken und Teppiche aus recycelten Plastikflaschen überraschen mit sehr weicher und wollähnlicher Gemütlichkeit. Außerdem finden die Besucher frische Energie für Körper, Geist und Seele bei den in liebevoller Handarbeit hergestellten Nusskompositionen sowie besonderen Schnäpsen und Likören in pfiffigen amerikanischen Einmachgläsern.

Preisgekrönte Lautsprecher, die aufgrund ihres Steingehäuses höchste Klangreinheit erzielen, dürfen auf der Messe bestaunt und belauscht werden. Sie werden in reiner Handarbeit aus Schiefer, Marmor und Granit hergestellt.