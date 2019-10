„Wir leben gerne hier in Havixbeck, das ist uns eine Herzensangelegenheit“, erklären Simone und Kader Selmi die Beweggründe, ihr „Lernstudio Havixbeck“ am Kirchplatz 4 neu zu eröffnen. Damit schafft sich der Nachhilfedienstleister neben dem seit zwölf Jahren existierenden „Lernstudio Gievenbeck“ einen zweiten Standort. „Kunden sind an uns herangetreten, auch in Havixbeck ein solches Nachhilfeangebot zu schaffen“, erklärt Kader Selmi. Schon seit 27 Jahren ist er in dem Metier tätig.

Angeboten werden im Lernstudio Nachhilfe und Lernbegleitung für alle Schulformen, Klassen und Fächer – von der Grundschule bis zum Abitur. In speziellen Kursen werden Schüler auf die Zentrale Abschlussprüfung am Ende der Klasse 10 oder das Abitur vorbereitet.

Unter dem Motto „Nachhilfe mit Herz“ gehe es darum, den Schülern den richtigen Weg zum Lernen aufzuzeigen. „Jeder Schüler braucht eine andere Motivation“, erläutert Kader Selmi. Wichtig sei, dass die Nachhilfe individuell gestaltet und Begeisterung für das Lernen geweckt werde. Der Unterricht wird in hellen, modern eingerichteten Räumen erteilt.

Zum 14-köpfigen Team des Lernstudios gehören Lehrer, Referendare und Studierende.