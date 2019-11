Am kommenden Sonntag (17. November) wählt die Katholische Junge Gemeinde ( KJG ) Havixbeck ein neues Prinzenpaar. Das bunte Programm beginnt um 15 Uhr im Torhaus am Kirchplatz. „Wir werden ein paar coole Spiele spielen und danach unser neues Prinzenpaar wählen“, kündigt Greta Janning von der KJG an.

Wer Prinz oder Prinzessin werden möchte, sollte sich mit einem Tanz, einem Kunststück oder einer anderen Darbietung dem Narrenvolk vorstellen. Alle KJG-Mitglieder, Freunde und Interessierten sind eingeladen, den Auftakt der Karnevalszeit gebührend zu feiern. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn alle verkleidet zur Wahlparty kommen.