Drei neue Mitglieder konnten die Kolping-Altherrenfußballer während ihrer Jahreshauptversammlung „up de Deel“ bei Reinhold Holtkötter in ihren Reihen begrüßen. Andreas Lenter, Andreas Messing und Christian Hüser schlossen sich den Kickern an.

Bis auf eine Ausnahme wurden alle Funktionsträger von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Hubert Hanning, der über viele Jahre in verschiedenen Rollen die Kolping-Kicker unterstützt hat, bekundete Amtsmüdigkeit und wird der Truppe künftig ohne weitere Verpflichtungen angehören. Seine Position im Festausschuss blieb unbesetzt.

Schriftführer ist weiterhin Hermann-Josef Bertels , Kassierer Tinus Klaphake. Die Positionen des Teamchefs und des Spielführers werden weiterhin durch Uli Haumer und Norbert Hardt wahrgenommen. Der Festausschuss besteht aus Paul Hillebrand, Ludger Schwanemeier und Roland Hartmann.

Die sportlichen Aktivitäten beschränkten sich auf die Teilnahme am Wasservolleyballturnier der DLRG. Für das nächste Jahr ist zusätzlich die Teilnahme am Neunmeterschießen in Poppenbeck geplant. Die Geselligkeit stand wieder im Vordergrund bei den Kolping-Kickern. Der Jahresausflug führte die Gruppe nach Krefeld.

Am 27. Dezember (Freitag) findet die Dorfmeisterschaft der Altherrenfußballer zum 40. Mal statt. Initiator war der im Jahr 2016 verstorbene Eberhard Gronau. Die Poppenbecker waren im Jahr 1980 der erste Gewinner des Bürgermeister-Pokals. Zum Jubiläum sollen die Personen der „ersten Stunde“ besonders geehrt werden. Stellvertretend für Eberhard Gronau wird dies seine Frau Hannelore sein.

Seit nunmehr 14 Jahren wird im Rahmen der Veranstaltung ein Tippspiel durchgeführt, bei dem der Dorfmeister vorausgesagt werden kann. Es winken einige Geld- und Sachpreise.

Der Reinerlös dieses Spiels geht, aufgestockt durch einen Betrag der Kolpingfamilie Havixbeck, an das auf Spenden angewiesene Familienhaus des Universitätsklinikums Münster.

Die Organisatoren hoffen auf eine rege Teilnahme an 40. Dorfmeisterschaft der Altherrenfußballer, bei der nicht nur der Sport, sondern auch das Klönen im Mittelpunkt steht.