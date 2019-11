Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) lädt alle Bürger zu ihrem Weihnachtsbasar am kommenden Samstag und Sonntag (16. und 17. November) in die Begegnungsstätte „Marie Juchacz“ an der Dirkes Allee ein. Geöffnet ist der Basar an beiden Tagen ab 13 Uhr.

Circa 350 Gläser selbst gemachte Marmeladen und Rote Bete, Weihnachtsdekoration, Plätzchen, Hüttenschuhe und viele andere selbst hergestellte Dinge mehr werden angeboten.

An beiden Nachmittagen werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Als Überraschung wartet eine Tombola mit tollen Preisen auf die Besucher des AWO-Weihnachtsbasars.