Der Verein Kulturforum Arte lädt Kulturfreunde und Kulturinteressierte zu einem ersten Treffen am morgigen Freitag (15. November) um 19 Uhr in das Café Arte im Baumberger-Sandstein-Museum (Zugang über das Seitentor zum Innenhof des Museums) ein. „Wir möchten gemeinsam überlegen, welche Kooperationen zwischen unserem Verein und bestehenden Institutionen und Akteuren aus der Kulturszene in der Baumberge-Region möglich sind und welche Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen in dem kürzlich neu eröffneten Kulturcafé denkbar und sinnvoll sind“, so Witold Wylezol.

Geplant sind ab Jahresbeginn 2020 Veranstaltungen aus den Sparten Kunst, Musik, Literatur, Wissenschaft, Ökonomie und Politik. Viele Themen sollen direkt und indirekt mit dem aktuellen Thema der Transformation in der Gesellschaft, mit dem Klimawandel und mit guten Ideen für eine nachhaltige gemeinsame Zukunft zusammenhängen.

Überlegt werden soll, an welchen Orten in Havixbeck und in den umliegenden Gemeinden bald Veranstaltungen und Aktionen unter Einbeziehung vieler engagierter Menschen sinnvoll und gewünscht seien. Um besser planen zu können, bittet das Kulturforum Arte um Anmeldung per E-Mail an buero@kulturforum-arte.de.