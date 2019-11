Am morgigen Samstag (16. November) findet um 19.30 Uhr im „Cultura – Sparkassen-Theater an der Ems“ in Rietberg ein besonderes Konzert statt. Es werden das Jugendorchester Havixbeck, das Kolpingorchester Harsewinkel und als besonderer Höhepunkt die Sopranistin Henrike Jacob zu hören sein.

Der junge Dirigent Julian Teltenkötter wird mit dem Jugendorchester Havixbeck in diesem Konzert seine Bachelorprüfung im Fach Orchesterdirigat ablegen. Das Jugendorchester ist ein ausgezeichnetes Sinfonisches Jugendblasorchester, das schon mehrfach den Deutschen Orchesterwettbewerb gewonnen hat und sich seit dem Jahr 2012 als bestes deutsches Jugendblasorchester bezeichnen darf. Das Publikum erwartet ein großartiger Klangkörper mit viel Spielfreude.

Im zweiten Konzertteil präsentiert das Kolpingorchester aus Harsewinkel Unterhaltungsmusik aus Filmen und Musicals. Auf dem Programm stehen Werke mit Bezug zum Thema „Liebe wagt!“, wie Auszüge aus der Ballettmusik zu „Romeo und Julia“ von Sergej Prokofieff und bekannte Themen aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein.

Die bekannte Sopranistin Henrike Jacob wird gemeinsam mit dem Jugendorchester „I shall love but thee“ von Jan van der Roost und den „Zigeunertanz“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet zu Gehör bringen. Henrike Jacob verfügt über eine wunderschöne Stimme und war von 2008 bis 2018 festes Ensemblemitglied an den Städtischen Bühnen in Münster.

Eintrittskarten sind beim Bettenhaus Brentrup in Harsewinkel, der Touristikinformation Rietberg, der Musikschule Havixbeck und den aktiven Musikern erhältlich. Im Vorverkauf kostet eine Konzertkarte 10 Euro (Abendkasse 12 Euro); Schüler, Studenten, Auszubildende etc können eine ermäßigte Karte für 8 Euro erwerben.