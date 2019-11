Vorlesetag an der Grundschule

„Ich war ganz traurig, dass ich nicht noch weiter vorlesen durfte“, erzählte der Schauspieler und Radiomacher Drägo Jansing, als er am Freitag nach der zweiten Unterrichtsstunde in das Lehrerzimmer der Baumberge-Schule kam. Zum bundesweiten Vorlesetag veranstaltete auch die Grundschule in Havixbeck einen ganzen Morgen voller spannender Geschichten.