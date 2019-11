Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt

Zur Premiere des Stückes „So een Tyrann“ der Laienspielschar Hohenholte am Sonntagnachmittag war der Gertrud-Teigelkemper-Saal des Stiftes Tilbeck prall mit Zuschauern gefüllt. Durch die langen Tafeln, an denen das Publikum mit Kaffee und Kuchen versorgt wurde, erinnerte der Saal zunächst eher an ein Fest als an eine Theateraufführung. Doch als das Licht gelöscht und der Vorhang aufgezogen wurde, zog das Ensemble alle mit seinem humorvollen Stück in den Bann.

Souverän spielten die Darsteller die plattdeutsche Komödie. Schon in der ersten Szene erhielt das Publikum einen Blick auf die Figur des Bürgermeisters Albert Babel, der sehr überzeugend von Clemens-August Baumeister verkörpert wurde. Hinter seinem Schreibtisch sitzend richtete der Protagonist mit Kamm und Speichel seine Frisur.

Aber nicht nur er, sondern auch sein Arbeitszimmer stellten satirisch den deutschen Stereotyp des von sich überzeugten Büromannes in einer gehobenen Position dar: Eine Jesusfigur über der Tür, zwei säuberlich platzierte Flaschen Rotwein neben den Ordnern im Aktenregal und an der Wand in gleichem Abstand zueinander Porträtfotos von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Kanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Babel hatte gerade erst angefangen, seine Geburtstagsansprache für die Gemeinde zu üben, als auch schon Putzfrau Rosalinde ins Zimmer gestürmt kam und der erste Schlagabtausch zwischen den beiden stattfand. Rosalinde, großartig gespielt von Anna Besseling, sorgte zusammen mit Clemens-August Baumeister für viel Gelächter und Applaus.

Generell schien der Protagonist Babel, der gerne mit „Ich bin ja verdammt noch mal der Bürgermeister“ argumentierte, kategorisch Streit mit allen Frauen seines Umfeldes anzufangen. Als er dann über Rosalinde von der Beziehung seiner Tochter Lisa Babel (Christa Kortwinkel) mit dem Sohn des verfeindeten Bürgermeisters aus dem Nachbarort erfuhr, war für ihn endgültig klar: „Hätte ich doch bloß einen Sohn bekommen!“

Auch Rosalinde, Erna Babel (Ingrid Vogelsang) und ihre Tochter Lisa hatten keine Lust mehr auf den ständig Befehle erteilenden Bürgermeister, der sich nur für Geld, ein erfolgreiches Leben und seine Geburtstagsansprache zu interessieren schien. Schnell stellte sich heraus: Manchmal genügen ein technisch komplexes Telefon und ein altes Karnevalskostüm, um die Machtverhältnisse gehörig auf den Kopf zu stellen. . .