Eine zweite Remise soll im Zuge des Ausbaus des Baumberger-Sandstein-Museums errichtet werden. Etwas versetzt soll das neue Gebäude hinter der bestehenden Remise in Richtung des Museumsgartens gebaut werden. Mit einem Dach sollen beide Remisen verbunden werden. Für diesen Standort sprach sich der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur einstimmig aus.

Mit dem Standort der Remise hatte sich im Vorfeld schon der Arbeitskreis Sandstein-Museum beschäftigt. Mehrheitlich abgelehnt wurde in diesem Gremium der Vorschlag, die bestehende Remise an die Grundstücksgrenze in Richtung Rabertsweg zu verschieben und daneben eine etwa ebenso große Erweiterung direkt anzubauen. Auf diese Weise wäre ein größeres zusammenhängendes Gebäude entstanden.

Das Architekturbüro Thume und Kösters entwickelte daraufhin zwei weitere Varianten. Neben der nun favorisierten Form wurde eine frei stehende Remise an der Grundstücksecke gegenüber dem Wintergarten des Museumscafés in den Plänen dargestellt. Die Entscheidung darüber, welche Variante zum Zuge kommen soll, überließ der Arbeitskreis Sandstein-Museum dem Gemeinderat.

Die Pläne sehen jetzt den Erhalt der bestehenden Remise vor. In der linken Ecke wird ein Abstellraum abgetrennt, rechts wird ein Ausstellungsraum „Werkstatt Steinmetz“ geschaffen. In dem offenen Bereich dazwischen ist Platz für das Themenfeld Steinbearbeitung. Die neue Remise wird zu einem Drittel als Magazin und zu zwei Dritteln für die Außenausstellung genutzt.

Vorgenommen wurde inzwischen vom Planungsbüro eine Kostenzusammenstellung aller Maßnahmen, die im Zuge des Museumsausbaus umgesetzt werden sollen. Zugrunde gelegt wurden dabei frühere Kalkulationen, die für die neuen Berechnungen mit einem Sicherheitszuschlag von 15 Prozent versehen wurden. Danach belaufen sich die Gesamtkosten auf 1,65 Millionen Euro.

Noch nicht abschließend bearbeitet seien die Themen Betriebskonzept und Benutzungsordnung für die Sandsteinscheune, erläutert die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Damit wolle sich der Arbeitskreis am 7. Januar befassen.