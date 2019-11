Lange war unklar, was aus dem Baumberger-Sandstein-Museum werden soll, jetzt hat sich ganz still das Café Arte im Museum eingerichtet. Das Café ist Teil des Kulturforums Arte, zu dem auch das astronomische Observatorium in Altenberge gehört.

Betreiber Witold Wylezol möchte durch zahlreiche kulturelle Angebote Bildung und Nachhaltigkeit verbinden und „das Museumscafé wieder zum Leben erwecken.“

Daher konnten die Besucher am Sonntag im Café Arte gemütlich bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen bereits die ersten Weihnachtsbesorgungen tätigen. Die ehemaligen Kunst- und Werklehrerinnen Birgit Kruse und Christine Hollenstein stellten ihre selbst gemachte Weihnachtsdekoration zum Verkauf aus. „Ich habe früher Handarbeiten mit Kindern gemacht und das hat mich nicht losgelassen. Es macht uns einfach Spaß”, berichtete Christine Hollenstein über ihre Handwerkskunst.

Die Besucher stöberten auf dem kleinen Markt und schauten sich die kleinen Details ganz genau an. „Das ist mal was ganz anderes”, stellten einige Besucher fest und erfreuten sich in Zeiten des Massenkonsums an der Handwerkskunst.

Nachhaltigkeit ist Cafébetreiber Witold Wylezol besonders wichtig, weshalb er seinen Kuchen aus regionalen Bioprodukten backt und Teile der Erlöse in die Aufforstung der regionalen Wälder und in erneuerbare Energien investiert. „Wir wollen diese Events etablieren und sind bemüht dem Museum wieder Leben einzuhauchen. Wer sich also engagieren will und ein Event veranstalten möchte, kann gerne auf uns zukommen, wir sind offen für Ideen”, so Witold Wylezol.

In Zukunft finden im Café Arte Filmvorführungen, Theaterspiele und künstlerische Reisen statt und im Sommer soll der Biergarten ein Anlaufpunkt für Fahrradfahrer werden. Wer also demnächst einen Kuchen essen und dabei vielleicht noch etwas lernen möchte, sollte es mal bei Witold Wylezol und seinem gemütlichen Café Arte versuchen.