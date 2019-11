100-Schlösser-Route wird renoviert

Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche, matschige Abschnitte bei Regenwetter, Holperstrecken – die bei Fahrradfahrern beliebte 100-Schlösser-Route ist auf dem Gebiet der Gemeinde Havixbeck über weite Strecken in einem sehr schlechten Zustand. Doch ein Ende ist absehbar. Im kommenden Jahr soll durch den Ausbau der Route die Wegequalität verbessert werden.

Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur legte die Gemeindeverwaltung am Montagabend einen Bericht zum aktuellen Stand des Ausbaus der 100-Schlösser-Route vor. Im Zuge des Projekts „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ der Regionale 2016 wird die Qualität der Radwegeinfrastruktur auch in Havixbeck verbessert.

„Der Kreis Coesfeld hat die Befahrung der Route vorgenommen, damit einheitliche Maßstäbe in allen beteiligten Städten und Gemeinden angelegt werden“, erläuterte Fachbereichsleiterin Monika Böse . Dokumentiert wurden die Wegeoberfläche und potenzielle Gefahrenpunkte. In Havixbeck werden Wegeabschnitte, die mit „mangelhaft“ bewertet wurden, ausgebaut. Diese acht Teilstrecken weisen insgesamt eine Länge von 4,2 Kilometern auf.

Die Qualität der 100-Schlösser-Route wird im Zuge eines Regionale-Projekts verbessert. Foto: Ansgar Kreuz

Von Westen nach Osten betrachtet, starten die Ausbauarbeiten in Poppenbeck an der Gemeindegrenze zu Billerbeck. Weitere Baumaßnahmen sind vor allem entlang des Schlautbachs sowie weiter in Herkentrup und Schonebeck bis zur Burg Hülshoff geplant. Die Instandsetzung der Wege soll überwiegend durch den Einsatz einer Schotterfräse und die Erhöhung des Schotteraufbaus erfolgen.

Änderungen am seit mehreren Jahren bestehenden Routenverlauf sind dabei nicht vorgesehen. Wenn dies gewünscht sei, bedürfe es eines längeren Abstimmungsprozesses mit den anderen beteiligen Behörden, erläuterte Monika Böse. Angeregt wurde von den Kommunalpolitikern, wie auch schon im Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung, die Radroute in einem Teilabschnitt nicht mehr über die Herkentruper Straße, sondern über einen Interessentenweg in Richtung Radweg entlang der Kreisstraße 50 zu führen.

Der Ausbau der 100-Schlösser-Route wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Für die Maßnahme im Bereich der Gemeinde Havixbeck wurden zuwendungsfähige Gesamtausgaben von knapp 378 000 Euro kalkuliert. Der Zuwendungsbescheid über gut 302 000 Euro liegt bereits vor. Die Gemeinde muss Eigenmittel von knapp 76 000 Euro aufbringen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll zeitnah erfolgen, damit der Ausbau im Jahr 2020 erfolgen kann.