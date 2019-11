Ab 1. Advent wird des hell

In neuem Lichterglanz erstrahlt der Ortskern in der Advents- und Weihnachtszeit. Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde sind derzeit damit beschäftigt, Lichterketten in der Fußgängerzone und in Teilen der Altenberger Straße zu installieren. Passend zum ersten Adventswochenende soll die neue Beleuchtung am 29. November (Freitag) erstmals komplett eingeschaltet werden.

Mit einem Hubsteiger rückte der Bauhof am Mittwochmorgen am Torbogen an. Um die Silhouette des historischen Bauwerks in der Dunkelheit zu betonen, wurden Lichterketten entlang der Gebäudeseiten und des Giebels sowie um den Durchgang herum montiert. Zur Probe steckten Fachbereichsleiterin Monika Böse und die Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck, Birgit Lenter, die Stecker der Lichterketten schon einmal ein. Bei trüben Nebelwetter sorgten die kleinen LED-Birnen für ein helles Glitzern.

In mehreren Straßenbäumen wurden Lichterketten installiert. Um die Eingänge der Fußgängerzone kenntlich zu machen, werden dort zusätzlich die Baumstämme illuminiert. Innerhalb der Fußgängerzone wird die Hauptstraße an sieben Stellen mit Eiszapfen-Lichterketten überspannt. Eine achte Girlande liegt schon bereit. Diese soll in den folgenden Jahren ebenfalls aufgehängt werden. Zuvor muss aber erst die Baulücke mit dem geplanten Wohn- und Geschäftshaus geschlossen werden.

Gemeinsam mit einigen Gewerbetreibenden aus dem Ortskern hat Marketing Havixbeck das Beleuchtungskonzept für die Advents- und Weihnachtszeit erarbeitet. „Wir haben uns für eine schlichte, elegante und zeitlose Form der Beleuchtung entschieden“, erklärt Birgit Lenter im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch die seit etlichen Jahren bekannten Weihnachtssterne, die an den Geschäften leuchten, würden dazu gut passen und könnten weiter verwendet werden.

Von der Gemeinde wurden für den Kauf der Lichterketten und die Umsetzung des Konzepts verteilt auf die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 insgesamt 20 000 Euro bereitgestellt. Die jetzt laufende Erstinstallation koste rund 10 000 Euro, so Lenter. In den kommenden beiden Jahren sollen jeweils 5000 Euro für Ergänzungen verwendet werden.

Neben dem Bauhof waren an der technischen Umsetzung örtliche Handwerksunternehmen beteiligt. Das Entwirren der angelieferten Lichterketten hatten zuvor Besucher der Tagestruktur Havixbeck des Stiftes Tilbeck erledigt.