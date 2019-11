Pro Einwohner ein Medium

Wie es mit der Schul- und Gemeindebibliothek am Standort Anne-Frank-Gesamtschule in Zukunft weitergeht, bleibt noch offen. Im Sozialausschuss stellte Bibliotheksassistentin Anne Bräutigam ein Konzept für den Zeitraum 2020 bis 2025 vor. Angestoßen wurde das Konzept, weil die jetzige Leiterin schon Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Dies war ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Die besondere Konstellation der Bibliothek, für die AFG und die Öffentlichkeit da zu sein, macht die Weiterentwicklung nicht einfacher. Schon 1991 beschloss der Gemeinderat, die Bibliothek unter dieser Maßgabe einzurichten. Im Januar 1995 wurde die Bibliothek zunächst in zwei Klassenräumen im Neubau der AFG eröffnet. Im Oktober 1996 zog sie in das Sockelgeschoss der Gesamtschule.

„Die Schul- und Gemeindebibliothek versteht sich als Ort, der die Buchkultur bewahrt und sich den Herausforderungen der sich wandelnden Welt in Bildung, Kultur und Demografie stellt“, so Anne Bräutigam. Für die Zukunft skizzierte sie, dass die Einrichtung Inspirationsquelle und Ort zum Ausprobieren sein soll. „Dies ist der Ort der Bildung und Stärkung der Informations- und Medienkompetenz“, so Bräutigam. Die Bibliothek sei der Motivator für noch mehr Spaß am Lesen und der Raum der Begegnung und des Wohlfühlens.

Die Schul- und Bibliothek hat einen Bestand von rund 12 000 Medien und damit statistisch einen Wert von einem Medium pro Einwohner. Damit liegt Havixbeck bei den Gemeinden im unteren Fünftel mit den geringsten Werten des Bestandes. 80 Prozent der Gemeinden sind mit mehr Medien versorgt, hat Anne Bräutigam herausgearbeitet.

Wie auch in anderen Bibliotheken ist über die letzten vier Jahre hinweg ein Rückgang der Ausleihen zu verzeichnen. Knappe Freizeit und stärkere berufliche Beanspruchung, steigende Anforderungen in der Ausbildung, ein verändertes Mediennutzungsverhalten wie Streaming-Dienste seien Gründe für diese Entwicklung.

Die Fachkräfte der Bibliothek öffnen während der Schulzeit in der Woche für 17,5 Stunden. Die Lehrer der AFG ergänzen die Öffnungszeiten während der Schulzeit durch die „Lesezeit für Schüler“ um fast 4,5 Stunden, was aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht immer garantiert ist. „In den Ferien wird nur einmal wöchentlich für zwei Stunden geöffnet, weil in dieser Zeit das Ehrenamt nur begrenzt einsetzbar ist“, so Bräutigam.

Um Fördergelder vom Land NRW zu bekommen, muss eine Bibliothek mindestens 20 Stunden geöffnet haben und mit einer 50-Prozent-Stelle besetzt sein. Alexander Flüthmann (SPD) drängte auf eine baldige Besetzung der frei werdenden Stelle. Für die CDU stellte Fraktionsvorsitzender Thorsten Webering den Antrag, die Stelle zunächst für zwei Jahre zu befristen, weil dann auch Erfahrungen für eine Weiterentwicklung vorliegen könnten. Diesem Antrag mochten die anderen Fraktionen aber nicht folgen. Eine Mehrheit stimmte dem Verwaltungsvorschlag zu, die stufenweise die Umsetzung des Konzeptes befürwortet. Schrittweise würde dann mehr Personal eingestellt.