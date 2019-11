Nachdem die Region, zu der die Städte Billerbeck und Coesfeld und die Gemeinden Havixbeck, Nottuln und Rosendahl gehören, im vergangenen Jahr einen umfassenden touristischen Masterplanprozess durchlief, stehe jetzt die Umsetzung der Ergebnisse an, so Marion Kessens . Hierzu zähle auch die Wiedererkennung zum Dachverband Münsterland e.V. , der beratend beim neuen Layout behilflich war.

So findet sich die Farbwelt des Münsterland e.V. auch in der neuen Wort-Bildmarke der Baumberge wieder. Umgesetzt hatte diese die Werbeagentur Mediahaus in Ahaus, die in den Baumbergen insbesondere die grünen und kornfarbenen Hügel sahen, Buchen, Sandstein und zahlreiche Quellen.

Dabei habe man sich natürlich am bisherigen Logo orientiert. Letztendlich habe man sich aber für ein modernes Aussehen entschieden. Wie gut dieses gelungen sei, sähe man an der neuen Imagebroschüre. Diese biete dank der hochwertigen Fotos einen wunderbaren Überblick über die Baumberge und ist kostenlos in den Rathäusern und bei einigen touristischen Leistungsträgern zu beziehen.

Aktuell werde die Internetseite überarbeitet. Hier stünde die Broschüre zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung, aktuell finde man sie unter www.billerbeck-muensterland.de. Wer Interesse hat, die Broschüre auszulegen, kann sich bei der Stadt Billerbeck, Marion Kessens, melden.