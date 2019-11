Am 4. Dezember (Mittwoch) öffnet das Internationale Café nach einer längeren Pause wieder seine Pforten, denn der Nikolaus kommt zu Besuch. Die Flüchtlingsinitiative „INCA plus – offenes Havixbeck“ lädt Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern, Paten und alle interessierten Havixbecker zu einem gemütlichen Beisammensein ab 16 Uhr in das evangelische Gemeindezentrum ein.

„INCA plus“ setzt damit die Tradition der vergangenen Jahre fort. Kaffee und Weihnachtsleckereien, musikalische Beiträge von Kindern der Musikschule und der – wie immer mit Spannung erwartete – Auftritt des Nikolaus werden den adventlichen Nachmittag zu einem Erlebnis für Klein und Groß machen.

Die Flüchtlingsinitiative arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich, um nach Havixbeck geflüchteten Menschen unter anderem die hiesige Kultur nahezubringen und vor allem eine Integration in die Gemeinde zu ermöglichen. Dies geschieht durch soziale Aktionen, Sprachunterricht, Hilfen zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt sowie Gesprächs- und Nähtreffs für Frauen.

Trotz all der ehrenamtlichen Aktivitäten, benötigt die Initiative eine finanzielle Basis. „Und die wird knapp, nachdem die Spenden in letzter Zeit merklich weniger wurden“, heißt es in Pressemitteilung der Initiative. „INCA plus“ hofft daher auf die vorweihnachtliche Spendenbereitschaft der Bürger und versichert, dass das Geld „lokal vor Ort” gut angelegt sei.

► Das Spendenkonto der Flüchtlingsinitiative „INCA plus – offenes Havixbeck“: IBAN: DE07 4006 9408 0400 0374 13, BIC: GENODEMIBAU.