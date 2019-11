Havixbeck -

Seit Oktober 1997 besteht in Havixbeck die Hospizbewegung. Vor 22 Jahren waren die Havixbecker die erste Gruppe im Kreis Coesfeld. Die Gründer fingen mit einem kleinen Kreis von Ehrenamtlichen an, die Menschen während ihrer letzten Monate und Wochen des Lebens begleiteten. Hospize gaben schon im Mittelalter Pilgern, in Not geratenen Menschen und Kranken eine Herberge.