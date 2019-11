Schon 100 Anmeldungen für „Baumberger Marsch“

Von der Resonanz sind sie überrascht. 100 Karten sind schon weg. „Dass das so schnell geht, hätten wir nicht gedacht“, sagt Bernd Kösters . Und er ist optimistisch: „Wir gehen fest davon aus, dass es 500 Teilnehmer werden“, sagt er. Die Resonanz sei schließlich von Anfang an positiv gewesen, so Marco Lennertz .

Die beiden gehören zum fünfköpfigen Organisationsteam, das den allerersten „Baumberger Marsch“, eine Langstreckenwanderung, veranstaltet. 41,27 Kilometer werden dabei unter die Sohle genommen. Und knappe 200 Höhenmeter. Am 6. Juni 2020 findet der Marsch statt – bei jedem Wind und Wetter.

Gestartet wird in Billerbeck. Es geht durch die Baumberge bis zum Ziel in Holthausen. „Die Stecke steht“, sagt Kösters. Verraten will das Orgateam sie aber noch nicht. Das bleibt ein Geheimnis. Gestartet wird in Etappen. Das sei für den reibungslosen Ablauf im öffentlichen Straßenverkehr notwendig. Die Uhrzeit ist den Starttickets zu entnehmen.

Karten sind bis zum 15. Januar vergünstigt für 33 Euro erhältlich. Ab dem 16. Januar können Starttickets zum regulären Preis von 38 Euro erworben werden. Erhältlich sind die Karten ausschließlich online. Im Preis enthalten ist der Proviant mit Getränken und Snacks. Drei Verpflegungsstationen wird es auf der Strecke geben. „Einzige Voraussetzung ist, eine eigene Trinkflasche mitzunehmen, die nach Bedarf aufgefüllt werden kann“, erklärt Kösters.

Auch Toiletten werden an den Verpflegungsstationen zur Verfügung gestellt. Wer nicht mehr kann, wird per Shuttleservice zum Start gebracht. Im Frühjahr planen die Organisatoren, Probeläufe anzubieten. „Erst einmal zehn Kilometer“, so Kösters. Die Distanzen sollen nach und nach erweitert werden. „Eventuell bis zu 25 Kilometer“, so Kösters.

Sei die Resonanz weiterhin so groß und werde der „Baumberger Marsch“ so gut angenommen, soll aus der Premiere eine Serie werden. „Alle Baumberge Kommunen sollen gleichermaßen davon partizipieren“, betont Lennertz. So, dass alle mal dran sind. Mal soll in Nottuln, mal in Havixbeck, mal in Billerbeck gestartet werden.

Wer mitwandern möchte, muss mindestens 18 Jahre alt, im Allgemeinen fit, ein bisschen sportlich sein. „Fast 42 Kilometer – das ist nicht ohne. Vor allem die letzten Kilometer werden hart“, sagt Lennertz. Er und Kösters müssen es wissen. Schließlich haben sie am Megamarsch in Bremen teilgenommen, bei dem 50 Kilometer zurückgelegt wurden. Dort ist auch die Idee für den „Baumberger Marsch“ entstanden. Organisiert wird alles ehrenamtlich. „Und viele haben schon angeboten zu helfen – das ist klasse“, freut sich Kösters. Die Truppe musste allerdings aus Versicherungsgründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen.