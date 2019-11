Vielen bleibt das Denken erspart

„Wenn ich jetzt ‚liebe Kolleginnen und Kollegen‘ sage, fühlt sich dann jemand nicht angesprochen?“, fragte Dr. Torsten Habbel am Freitagabend das Publikum bei seiner Begrüßung zum Kabarettabend „G 8, 9, … – aus!“. Auf zögerliche Handzeichen einiger anwesender Nicht-Lehrer fügte der Schulleiter der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck verschmitzt hinzu: „Hoffentlich haben sie jemanden neben sich, der übersetzen kann.“

Nach drei Jahren waren „die daktiker“ wieder im Kreis Coesfeld zu sehen, dieses Mal im Forum der AFG . Mit ihrem bunten Programm erzählten die Lehrer vom Alltagswahnsinn im fiktiven „städtischen Adolphinum“. Andreas Boxhammer, Hermann-Josef Skutnik und Hans-Peter Königs , die seit 1984 zunächst als Herrentrio und ab 1995 zusammen mit Brigitte Lämbgen auf der Bühne stehen, begeisterten das Publikum den ganzen Abend über.

In den einzelnen realitätsnahen Szenen verkörperten die daktiker sowohl das Kollegium des Adolphinum sowie Eltern, Schüler und Mitarbeiter der Bezirksregierung. Besonders letztere schikanierten die Lehrpersonen so sehr, dass ihnen am Ende nur ein Ausweg blieb: „Das Adolphinum schlägt zurück!“

„die daktiker“ begeistern im AFG-Forum 1/6 Foto: Kerstin Adass

Von Elternsprechtagen und Informationsabenden bis hin zu Unterrichtskontrollen von der Bezirksregierung, im Programm des Abends konnte wohl jeder anwesende Lehrer die Schwierigkeiten seines Berufes wiedererkennen. Wenn sich das „individuelle Förderprogramm“ eben mal nur als „Sonderausgaben in der siebten Stunde“ entpuppte, eine Fortbildung zu „Leitung von Lehrerkonferenzen – Euphemismen klug eingesetzt“ in Aussicht gestellt oder der ehemalige Schulleiter Dr. Aschobald Bass erneut für einige Wochenstunden Geschichte reaktiviert wurde, gab es viel Gelächter und Applaus.

Gleich zu Anfang des Abends wurde die allseits bekannte Debatte über G8 und G9 aufgegriffen: Es solle an der städtischen Schule nun beides geben, erläuterten Skutnik und Königs als Vertreter der Bezirksregierung. „Ich dachte, wir müssten uns jetzt endlich entscheiden!“, entgegnete Adolphinum-Lehrer Willi R. Lass, der von Andreas Boxhammer gespielt wurde, empört. Königs beendete die Beschwerde mit erhobenem Zeigefinger: „Wir wissen aber nicht, was die nächste Wahl bringt . . .“

Die Leitung des G8-Zweigs – „aber zunächst nur kommissarisch“ – fiel auf Frau Lengowski, verkörpert von Brigitte Lämbgen. Trotz der Warnung, die ihr Kollege Lass, der selbst seit zwölf Jahren kommissarischer Schulleiter war, ausspricht, nahm sie die neue Position an. Während bei der Vorbereitung zu ihrer Prüfungsstunde noch alles glatt lief, versank die richtige Prüfung im Chaos: Der technikaffine Schüler „IT“, der als einziger das Smartboard bedienen konnte, glänzte durch Abwesenheit.

Doch die daktiker zeigten nicht nur ihr Talent im Bereich Comedy, sondern boten den Zuschauern auch musikalisch Einiges auf der Bühne des Forums. „Beamer, ELMO, Smartboard – spannend wie ein Tatort“, eine Ballade des Problemschülers Maik und viele andere Lieder spielte und sang das Quartett mit Gitarre, Klavier, Saxofon und Mundharmonika unter rhythmischem Klatschen des Publikums.

Mit Witz und Wortgewandtheit zogen die vier Lehrer den ganzen Abend über alle Anwesenden in ihren Bann. Nach tosendem Applaus und mehreren Zugaben machten sich alle schließlich auf den Weg in den Feierabend. Mitgenommen wurde gute Laune, aber auch die ein oder andere Lebensweisheit: „Allen ist das Denken erlaubt. Vielen bleibt es erspart.“