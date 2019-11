Eine brennende Gasflasche löschte die Freiwillige Feuerwehr auf dem Parkplatz an den Einkaufsmärkten auf dem Blick am Mittwoch. Gegen 7.45 Uhr sei die Propangasflasche bei Handwerksarbeiten umgestürzt, im Bereich es Ventils beschädigt worden und dadurch in Brand geraten, berichtete Feuerwehrsprecher Ingo Spindelndreier. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten Flammen aus der Flasche geschlagen.

Aus der Deckung heraus löschten die Feuerwehrkameraden mit einem B-Rohr die Flammen und kühlten die Gasflasche ab. Im weiteren Verlauf schlossen sie das Ventil. Da die Explosion des Behältnisses drohte, wurde der Parkplatz geräumt und weiträumig abgesperrt.

Nach rund einer Stunde war die Gefahr gebannt und die 18 Feuerwehrleute der Löscheinheiten Havixbeck und Hohenholte konnten wieder einrücken.