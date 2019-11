Ihr Projekt „Öffnungszeit – Macht offen. Lässt hoffen“ setzt die Katholische Kirchengemeinde im Advent fort. In Havixbeck und Hohenholte werden bis Weihnachten mit Gottesdiensten, Konzerten und besonderen Veranstaltungen Akzente gesetzt.

Täglich von 8 bis 18 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck die Aktion „Adventsgeschenk – die kleine Auszeit“ statt. Eine Zeit der Stille und des Innehaltens können sich die Besucher an verschiedenen Stationen, die in der Adventszeit im Kirchraum stehen, gönnen. „Wir laden herzlich dazu ein, diese Zeit der Besinnung in der Hektik und Unruhe der Adventszeit auf sich wirken zu lassen“, so die Vorsitzende des Pfarreirates, Maria Lohmann.

In der Stiftskirche St. Georg in Hohenholte ist vom 1. bis 24. Dezember der multimediale Adventskalender „Lichterloh“ zu erleben. Zwischen 9 und 20 Uhr können Groß und Klein die „Kläppchen“ öffnen. Durch einen Knopfdruck auf dem Schaltpult werden Texte und Musik sowie eine Lichtinstallation gestartet.

Weitere Aktionen im Rahmen der „Öffnungszeit“ sind:

► 30. November (Samstag): 18 Uhr Rorate-Messe, St. Georg;

► 8. Dezember (Sonntag): 17 Uhr „Worauf warten wir?“, Advents-Event des Chores „Vivente“, Lieder, Impulse, Geschichten und Gedichte, St. Georg;

► 15. Dezember (Sonntag): 18 Uhr Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem, St. Dionysius;

► 21. Dezember (Samstag): Adventlicher Besinnungsgang, jeweils 17 Uhr Beginn an St. Georg und an St. Dionysius, anschließend gemeinsamer Gottesdienst auf dem Hof Große Osterholt, Walingen;

► 22. Dezember (Sonntag): 16 Uhr Adventskonzert des Jugendorchesters, St. Dionysius; 19 Uhr Messdieneraktion, Glühwein und Begegnung, Kirchplatz St. Dionysius.