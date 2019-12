Der Adventsmarkt, der mittlerweile zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Tilbeck geworden ist, war auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht. Über diese Tatsache freuten sich Marco Hesse , Willi Bussmann und Reinhard Nieweler vom Tilbecker Gemeinderat besonders. An ihrem Stand suchten sie „ein neues Zuhause für Maria und Josef“. Dabei handelte es sich um zwei Figuren, die für eine Nacht „aufgenommen“ werden können. „Die Erlebnisse mit Maria und Josef kann man in ein Gästebuch schreiben. In der Messe am 23. Dezember werden diese dann vorgetragen“, erläuterte Reinhard Nieweler.

Adventsmarkt im Stift Tilbeck 1/17 Foto: Kerstin Adass

Der Markt wurde durch ein vielseitiges Programm ergänzt, das von Musik bis hin zum Kinderschminken reichte. Auch das Antiquariat und der Secondhandladen waren geöffnet und luden zum Stöbern ein. Eine weitere Attraktion stellten die Nordwalder Korbflechter dar, die nach eigener Aussage „seit gefühlt 100 Jahren“ Teil des Adventsmarktes sind.

Pastoralreferent Klaus Hammelbeck betonte, wie gut die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Handicap auch beim Adventsmarkt funktioniere. „Alle bringen sich hier richtig gut ein.“