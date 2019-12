„Damit haben wir nicht gerechnet“, so der spontane und anerkennende Kommentar eines Zuschauers am Ende der Aufführung. Das Steinfurter Burgtheater Makkaroni hat in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Arte und dem Museumscafé eine ungewöhnliche Marionettenvorstellung im Sandstein-Museum gegeben. Die Komödie „Der eingebildete Kranke“ von Molière war sehr frei inszeniert worden.

Da begrüßte Molière höchstpersönlich die eintretenden Damen mit Handkuss, und noch bevor der Vorhang sich öffnete, wurde den Zuschauern Heilung ihrer Leiden mit Hilfe von Brechkuren, Aderlässen und einem Klistier nahegelegt. Die Marionettenbühne verbreitete anschließend das anheimelnde Flair der Augsburger Puppenkiste und erzählte dabei ein turbulentes Drama aus dem Havixbeck des 17. Jahrhunderts.

Foto: Kulturforum Arte

Es entbrannte der Vater-Tochter-Konflikt an der „Hottentottenmusik“ der langhaarigen Jugend, ein gewisser Dr. Furunkel wollte eine Mauer bauen lassen zwischen Havixbeck und Hohenholte, frei nach dem Motto „Make Havixbeck great again“, und es wurde gerätselt, ob die Rinderbesamung in Poppenbeck erfunden wurde. Nachdem der Vorhang gefallen war, gab es lang anhaltenden Applaus.

In der anschließenden Gesprächsrunde erzählten Juliane und Erwin Schröder, wie so eine Inszenierung entsteht und auf die Bühne gebracht wird. Ein Blick hinter die Kulissen rundete den Abend ab. „Gerne wieder“, so die einhellige Meinung der Zuschauer. Marionettentheater kann auch Erwachsene begeistern.