Unter dem Motto „Von Havixbeckern für Havixbecker“ wird der Nikolausmarkt von Vereinen und Privatpersonen ehrenamtlich mit Unterstützung von Marketing Havixbeck organisiert. In den kleinen Holzbuden und Zelten auf dem Willi-Richter-Platz werden Handwerksarbeiten, Geschenkideen, weihnachtliche Leckereien, Glühwein, Punsch und anderes mehr angeboten. Kleinkunst, Musik und Tanz runden das Programm ab.

Am Samstag bietet zudem eine Abordnung aus Havixbecks brandenburgischer Partnergemeinde Bestensee Glühwein und Christstollen an. Der Erlös wird für einen sozialen Zweck in Havixbeck gespendet.

Bummeln, entdecken und genießen heißt es am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Zum Nikolaus-Shopping öffnen die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Zu den Höhepunkten des Marktes zählt der Besuch des Nikolauses am Samstag um 17.15 Uhr. Musikalisch werden die Besucher während der beiden Tage von der Jugendmusik, dem Aufbaustufenorchester, dem Chor „Diotonis“, den Turmbläsern und der Tilbecker Band unterhalten. Kinder aus dem TIFF führen einen Lichtertanz auf.

Für die Nikolausolympiade werden fünf Rätsel und kleine Aufgaben auf dem Markt verteilt, die mit Wissen und etwas Glück gelöst werden können. Die zehn Gewinner werden am Sonntag um 16 Uhr am Stand von Marketing Havixbeck gezogen. „Nur wer bei der Auslosung anwesend ist, kann gewinnen. Sonst wird ein neuer Gewinner gezogen“, weisen die Organisatoren auf eine Besonderheit hin.

Mit Unterstützung örtlicher Firmen veranstaltet der Marketing-Verein erstmals den „Havixbecker Dezember-Kalender“. In einer Fotobox können sich die Teilnehmer auf dem Nikolausmarkt gegen einen kleinen Kostenbeitrag fotografieren lassen. Dieses Foto wird dann zum Los für den Dezember-Kalender. Aus allen Fotos werden 23 Gewinner gezogen, von denen täglich eines vom 9. bis zum 31. Dezember im Schaufenster des Concept­stors „Das schöne Leben“ enthüllt wird. Das Foto kann abgeholt und gegen den Tagesgewinn, der von einem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, eingetauscht werden.