„Lauter liebenswerte Menschen“

Ein munteres Sprachengewirr schallte durch die Räume des Evangelischen Gemeindezentrums. Dazwischen erklangen Advents-, Nikolaus- und Weihnachtslieder. Gemeinsam spielende Kinder sausten umher. Menschen vieler Nationen hatten sich am Mittwochnachmittag im „Internationalen Café“ von „INCA plus – offenes Havixbeck“ versammelt.

Nach einer längeren Pause fand dieses Angebot wieder einmal statt. Zu dem gemütlichen Beisammensein trafen sich viele der in der Gemeinde lebenden Flüchtlingsfamilien, deren Paten aus den Reihen von INCA plus und weitere Gäste. „Es sind nicht nur Flüchtlinge der Einladung gefolgt“, freute sich Mitorganisatorin Elisabeth Reis-Wedekind über den regen Besuch. Ziel des Nachmittags sei es auch, den aus den verschiedensten Ländern nach Havixbeck gekommenen Menschen die hiesige Kultur näherzubringen.

Bei Kaffee, Saft, Kuchen und Plätzchen kamen die Besucher ins Gespräch. Die Mädchen und Jungen des Vororchesters der Musikschule unter der Leitung von Reinhold Schulte trugen mit Liedern zur adventlichen Stimmung bei.

Schließlich war es so weit, der mit Spannung erwartete Besuch war da. Bedächtig schritt der Heilige Nikolaus, dargestellt von Pfarrer Dr. Oliver Kösters, in den Saal. Die Kinder hatten kaum Berührungsängste. Kaum angekommen, schüttelten etliche Mädchen und Jungen schon die Hand des Heiligen Mannes. Nachdem Sankt Nikolaus auf einem Stuhl Platz genommen hatte, berichtete er aus seinem Leben. Und er blickte in sein großes rotes Buch. Die Namen lauter liebenswerter Menschen stünden in dem Buch, egal woher sie stammten. „Auch eure Namen stehen dort drin“, sagte er den Kindern, die erstaunt guckten.

Dann trugen Helfer einen großen Korb in den Saal. Das Tuch wurde abgenommen und süße Überraschungen kamen zum Vorschein. „Der sieht ja beinahe so aus wie ich“, stellte der Nikolaus mit einem Augenzwinkern fest und zeigte einen der Weihnachtsmänner aus Schokolade in die Runde. Die größte Gemeinsamkeit war der weiße Rauschebart. Schließlich trägt der Nikolaus ein Bischofsgewand und eine Mitra auf dem Kopf – und nicht einen roten Mantel und Mütze wie der Weihnachtsmann. Egal, gefreut haben sich die Kinder trotzdem über das Geschenk.

„Bis zum nächsten Jahr, alles Gute und eine gute Zeit“, verabschiedete sich Sankt Nikolaus von der fröhlichen Gesellschaft im Internationalen Café.