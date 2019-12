Der Wahlausschuss der Gemeinde Havixbeck für die Kommunalwahl am 13. September 2020 (Sonntag) ist zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Gewählt werden im kommenden Jahr der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde Havixbeck sowie der Landrat und der Kreistag des Kreises Coesfeld.

Einstimmig wurde durch den Wahlausschuss beschlossen, dass Gemeindegebiet in 13 Wahlbezirke einzuteilen. In diesen werden die 13 von 26 Mitgliedern des Gemeinderats direkt gewählt. Die verbleibenden 13 Plätze werden über die Listen vergeben. Außerdem gehört der direkt gewählte Bürgermeister dem Rat an.

Ulrike Overmeyer vom Wahlamt der Gemeindeverwaltung erläuterte, dass es gegenüber der Kommunalwahl 2014 nur kleinere Veränderungen in sieben der 13 Bezirke erfolgen. Erforderlich ist dies, da die Einwohnerzahl in allen Wahlbezirken am Wahltag möglichst gleich sein muss. Maximal ist eine Abweichung von plus/minus 25 Prozent zulässig. Durchschnittlich hat jeder Wahlbezirk 895 Einwohner. Berücksichtigt werden bei der Einteilung nach einer Änderung des Wahlgesetzes nur noch deutsche Einwohner und Einwohner mit einer EU-Staatsangehörigkeit.

Aufgegriffen wurde vom Wahlausschuss der Vorschlag der Verwaltung, die Wahlbezirke nach den Wahllokalen zu benennen. Dies habe den Vorteil, dass die Wähler schon anhand der Bezeichnung erkennen können, in welchem Wahllokal sie ihre Stimme abgeben müssen, erläuterte Ulrike Overmeyer. Bisher wurden als Bezeichnung Wohngebiete, Ortslagen oder Bauerschaften verwendet.

Dem Kreis Coesfeld wurde vom Wahlausschuss vorgeschlagen, die Gemeindewahlbezirke zu zwei Kreiswahlbezirken zusammenzufassen. Danach ergibt sich folgende Einteilung: Kreiswahlbezirk XIV: Von-Galen-Kindergarten (001), Gesamtschule Altbau (002), DRK-Kindergarten (003), Tennisanlage (008), Pfarrheim Hohenholte (009), Gesamtschule Schülercafé (010) und Masbecker Bolzplatzhütte (011); Kreiswahlbezirk XV: Torhaus am Kirchplatz (004), Caritas-Tagespflege (005), Sandstein-Museum (006), Kommunaler Kindergarten (007), Stift Tilbeck/ Werkstätten (012) und Multifunktionales Gebäude (013) plus der Gemeindewahlbezirk 16 aus Nottuln (Schapdetten).