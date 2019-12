Raum für Kinder und Jugendliche

Christin Bierbaum und Marcel Lipka sind die Neuen im Jugendzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde, das bei den Bürgern besser als EVA bekannt ist. Die beiden Sozialpädagogen bringen Berufserfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen mit nach Havixbeck. Beide vereint aber, dass sie sich mit Kindern und Jugendlichen sehr gut auskennen.

Beide fühlen sich sehr gut aufgenommen in der Baumberge-Gemeinde, die sie vorher wenig kannten. „Hier sind alle sehr freundlich und hilfsbereit, das hat uns positiv überrascht. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, so die beiden neuen Betreuer im EVA.

Christin Bierbaum (26) ist sogar sofort nach Havixbeck gezogen. Sie hat einen Bachelorabschluss an der Katholischen Hochschule in Münster erworben. Danach war sie in einer Wohngruppe in Ochtrup tätig. Dort hat sie Jugendliche betreut, die kein direktes Zuhause haben und ihr Leben anders auf die Beine stellen müssen. „Das sind wirklich spezielle Gruppen, wo es nicht immer ganz einfach zugeht“, so Christin Bierbaum.

Marcel Lipka (41) hat an der Fachhochschule Münster sein Diplom als Sozialpädagoge erworben und danach in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Zu den Arbeitsgebieten gehörten die Inobhutnahme von Kindern, das Krisenmanagement, Drogenberatung sowie die Familien- und Jugendhilfe.

Das EVA hat von montags bis freitags von 12.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Seit Jahrzehnten ist die Einrichtung unterhalb des Kirchsaals der Evangelischen Kirchengemeinde Anlaufpunkt vieler Kinder und Jugendlicher.

In der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr finden vorwiegend Angebote für Kinder ab der ersten Klasse statt. „Wir beschäftigen uns aktiv mit den Kindern und versuchen ihre Vorschläge gemeinsam umzusetzen“, weiß Christin Bierbaum zu berichten, die schon seit September ihren neuen Arbeitsplatz langsam kennenlernte. Die Kinder von heute seien die Jugendlichen von morgen, meint sie.

„Es kommen fast jeden Tag neue Gesichter zu uns“, sagt Marcel Lipka, der sich über jeden freut, der durch die Tür kommt. Räumlichkeiten sind im EVA ausreichend vorhanden. In der kälteren Jahreszeit spielt sich alles im Gebäude ab.

„Wir haben hier alle Möglichkeiten zur Beschäftigung. Neben multimedialen Dingen, kann gebastelt, gekickert, Billiard und Tischtennis gespielt werden – für jeden ist etwas dabei“, berichtet Marcel Lipka, der seit Anfang November im EVA arbeitet. Man müsse erst einmal alles beschnuppern und schauen, wie es so laufe.

„Als Team müssen wir uns erst einmal finden, um die jeweiligen Stärken produktiv einbringen zu können und Möglichkeiten auszuloten“, sagt Christin Bierbaum. Sie möchte gerne mit den Kindern kreativ sein und auch basteln und backen. Stures Rumsitzen und nichts machen sei nicht die Lösung. Die Kinder möchten selber etwas gestalten, wozu im normalen Alltag wenig Zeit bliebe. Der Raum wäre im EVA dafür da.