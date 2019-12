Keimzelle der Rettungswache

Bereits im Jahr 1994 hatten Feuerwehrkameraden die Idee, als freiwillige Zusatzaufgabe ein Ersthelferprojekt zu gründen. Zustimmung gab es aber erst 1997, nachdem die Feuerwehr und der Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes jeweils ihre Bereitschaft bekundet hatten, dieses Vorhaben zu unterstützen. Ziel war es, bei lebensbedrohlichen Notfällen in Havixbeck die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus Nottuln und Münster durch qualifizierte Erste-Hilfe-Maßnahmen zu überbrücken.

„Anfang 1999 erklärten sich auch die Malteser Havixbeck bereit, gemeinsam mit der Feuerwehr aktiv an der Umsetzung des Ersthelferprojektes mitzuwirken“, blickt Peter Stücker von der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck zurück an den Anfang. 30 Ersthelfer der Malteser und der Feuerwehr trafen sich am 19. Dezember 1999 nach Abschluss der Ausbildung mit ihren Ausbildern und Vertretern der beteiligten Organisationen im Feuerwehrgerätehaus. Dort wurde im feierlichen Rahmen der Vertrag zur schnellen Erstversorgung von Notfallpatienten vom Kreisbeauftragen der Malteser, Heinz Wahlers, Bürgermeister Klaus Gottschling und Udo Rier von der Kreisverwaltung unterzeichnet.

Am 18. Mai 2001 stellte der Projektleiter der Feuerwehr, Peter Stücker, das Ersthelfer-Pilotprojekt beim Institut für Notfallmedizin der Berufsfeuerwehr Köln Vertretern von Hilfsorganisationen, dem Landesfeuerwehrverband NRW und dem Gesundheitsministerium vor. „Genau so habe ich mir ein gutes Ersthelferkonzept vorgestellt“, betonte anschließend der Vertreter des Ministeriums.

Das Gesundheitsministerium hat am 6. April 2005 den Runderlass „Empfehlung des Landesfachbeirates für den Rettungsdienst zur Einbindung von Einrichtungen der organisierten Ersten Hilfe (Notfallhelfer-Systeme) in NRW“ herausgegeben. Damit wurden alle Ersthelferprojekte auf sichere Beine gestellt.

Foto: Malteser

Nach vielen Hilfsfristüberschreitungen des Rettungsdienstes beschloss der Kreis Coesfeld mit der vierten Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes am 24. November 2005 die Rund-um-die-Uhr-Besetzung eines Rettungswagens in Havixbeck. Ab 1. Januar 2007 erfolgte die Aufnahme des 24-Stunden-Dienstes.

Bei der Einweihung der Rettungswache Havixbeck am 28. Mai 2008 sagte Landrat Konrad Püning: Er sei vielen Menschen dankbar für ihr Mitwirken. Besonders erwähnte er die Ersthelfergruppe, die aus Mitgliedern der Feuerwehr und der Malteser jahrelang den Dienst am Menschen verrichtet habe. Für die Einrichtung und beharrliche Weiterentwicklung dankte er dem Projektleiter Peter Stücker von der Feuerwehr Havixbeck. Denn das ehrenamtliche Engagement vieler Mitstreiter aus Havixbeck sei letztlich die Keimzelle der heutigen Rettungswache gewesen.

Auch heute ist die Ersthelfergruppe der Malteser und der Feuerwehr noch aktiv.

Sie können von der Leitstelle rund um die Uhr bei Notarzteinsätzen alarmiert werden, wenn der Havixbecker Rettungswagen bereits anderweitig im Einsatz ist. „Der Zeitvorteil der Ersthelfer gegenüber den Rettungswagen aus Billerbeck, Nottuln, Senden oder Münster kommt direkt dem Notfallpatienten und damit der Bevölkerung zugute“, so Peter Stücker, der sich stark gemacht hat für das Projekt.