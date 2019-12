„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Dem Rat dieses Sprichworts folgten auch in diesem Jahr wieder etliche Besucherinnen und Besucher des Havixbecker Nikolausmarktes. Trotz des nur mäßig guten Wetters tummelten sich viele Menschen, oft mit einem Heißgetränk in der Hand, am Wochenende auf dem Willi-Richter-Platz.

Auch Klaus-Dieter Quasdorf war zusammen mit einer kleinen Gruppe aus dem brandenburgischen Bestensee angereist. Der Bürgermeister von Havixbecks Partnergemeinde versorgte die Gäste mit Glühwein, Christstollen und guten Gesprächen. „Wir sind schon ewig hier, bestimmt seit über 25 Jahren“, erzählte Klaus-Dieter Quasdorf gut gelaunt.

Nikolausmarkt in Havixbeck 1/9 Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Foto: Kerstin Adass

Am Samstagnachmittag machte der Nikolausmarkt seinem Namen alle Ehre. Denn der Nikolaus kam höchstpersönlich und verteilte zusammen mit Pastor Siegfried Thesing kleine Geschenke an die Mädchen und Jungen, die schon gespannt auf den Heiligen gewartet hatten.

In diesem Jahr bot der Markt zwei neue Projekte, die von Marketing Havixbeck organisiert worden waren: Bei der Nikolaus-Olympiade konnten die kleinsten Besucher weihnachtliche Rätsel lösen und anschließend an einem Gewinnspiel teilnehmen. In einer Fotobox fand derweil der „Havixbecker Dezember-Kalender“ statt. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich hier fotografieren lassen und wanderten damit in den Lostopf für verschiedene Gewinne, die von den örtlichen Betrieben gesponsert worden waren.

„Die Aktionen laufen sehr gut, die Kinder haben viel Spaß“, freute sich Birgit Lenter vom Marketingverein. „Ansonsten ist das Konzept für den Nikolausmarkt wie immer: Klein und fein.“ Und dieses Konzept ging an diesem Wochenende wieder auf.