Die Erstklässler der Baumberge-Schule wurden von Hauptkommissar Peter Emming von der Kreispolizeibehörde Coesfeld über die Gefahren in der dunklen Jahreszeit aufgeklärt. Für Fußgänger und Radfahrer ist das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, in der Dunkelheit dreimal höher als tagsüber. Bei Regen, Schnee und Blendung auf nasser Straße kann die Gefahr sich bis auf das Zehnfache erhöhen.

Besonders gefährdet sind Kinder auf Schulwegen im Herbst und im Winterhalbjahr. Daher findet die Aktion der Kreispolizeibehörde „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ jährlich statt. Als Geschenk erhielt jedes Kind eine Dreiecks-Warnweste, mit der es in der Dunkelheit besser gesehen wird.

Die Erstklässler wurden darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, gesehen zu werden, und wie sie selber durch ihre Kleidung daran mitwirken können. Neben dem eigenen korrekten Verhalten im Straßenverkehr können Warnwesten sowie reflektierende Materialien an der Kleidung sowie an Taschen oder Tornistern entscheidend dazu beitragen, gesund durch den Straßenverkehr zu kommen, teilte die Baumberge-Schule mit.