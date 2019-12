Eine ganz besondere Aktion haben sich Peter Wermeling , neuer Fachbereichsleiter für die Produktion, und Silke Fehmer , verantwortlich für Bildung, Rehabilitation und Integrationsassistenz, für die Tilbecker Werkstätten ausgedacht: Das Pflanzen einer Obstbaumalle neben der Werkstatt. Besonders wird die Aktion dadurch, dass alle Arbeits- und Fördergruppen dazu aufgerufen wurden, für jeweils einen Baum eine Patenschaft zu übernehmen.

Deshalb war jetzt an der neuen Allee einiges los. Beschäftigte und Mitarbeitende packten gemeinsam an, um die insgesamt 22 Bäume einzupflanzen. Wer nicht selber mithelfen konnte, war als Motivator dabei und der ein oder andere Tipp zum richtigen einpflanzen wurde von Baum zu Baum weitergegeben. So entstand in Windeseile eine Allee mit den Apfelsorten Dülmener Rose, Graue Herbstrenette und mit der Roten Sternrenette. Ebenso kann man sich auf die Herbstbirne „Köstliche von Charneux“ freuen, so das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung.

In der nächsten Zeit werden vor den Bäumen Schilder aufgestellt, damit jede Gruppe erkennen kann, welcher ihr Baum ist. Die Aufgabe der Paten besteht nun darin, soweit es geht und auch mit Unterstützung der Tilbecker Gärtner, den eigenen Baum in Zukunft zu versorgen.

„Eine tolle Aktion, die gut angenommen wurde und mir die Gelegenheit bot, die Menschen kennen zu lernen“, erklärt Peter Wermeling, der Anfang Dezember in den Tilbecker Werkstätten als Fachbereichsleiter Produktion begonnen hat und vorher für den Bereich der Gartenpflege des Stiftes Tilbeck verantwortlich war.

Auch Silke Fehmer zeigt sich begeistert und freut sich über die großartige Beteiligung der Arbeits- und Fördergruppen. „Es ist schön, dass hier alle so viel Freude daran haben und nun in Zukunft das Wachsen ihrer Bäume beobachten können. Ein Thema, welches auch wir hier immer wieder aufgreifen können“, berichtet Fehmer, bevor sie die gerade erlernten Einpflanztipps an die nächsten Paten weitergibt.